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Fransa'da Macron’u Hitler’e benzeten afişlerle soruşturma başlatıldı

Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Adolf Hitler’e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Fransa'da Macron’u Hitler’e benzeten afişlerle soruşturma başlatıldı
Macron’u Hitler’e benzeten afişlerle soruşturma
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AA

Fransa’nın güneyinde, Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarındaki afişlerde Michel-Ange Flori, sağlık personeline yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu aşı politikasını ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.

"İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişlerin üzerine daha sonra spreyle "Utan" ifadesi yazıldı. Toulon Savcısı Bernard Marchal, Flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre; Flori, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macroncuların idolleriyle dalga geçmesine dayanamadıklarını, bundan dolayı "Utan" ifadesini yazdıklarını belirterek, bu entelektüellerin tipiyle Hitler'i taklit eden Charlie Chaplin'e saygısızlıkta bulunduklarını kaydetti.

Daha önce astığı tartışmalı 350 kadar afişle tanınan Flori, 2019'da Sarı Yeleklileri desteklediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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