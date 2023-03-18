Fransa'da protestolar sürüyor, sokaklar karıştı

Fransız basını polisin protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullandığını ve en az 61 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Göstericileri dağıtmak için polisin alana attığı çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombasından çıkan dumanlar, yoğun bir sis bulutu oluşturdu. Protestolarda çok sayıda polis de yaralandı.