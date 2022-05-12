Nice ile St. Etienne dün gece Ligue 1'de karşı karşıya gelirken Nice taraftarları bir skandala imza attı. Hafta sonunda Fransa Kupası finalinde yenildikleri Nantes'ın geçen yıllarda uçak kazası sonrasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'yla ilgili tezahürat yapan taraftarlara ilk tepki de teknik direktörleri Galtier'den geldi.

Galtier, maç sonundaki basın toplantısında 2-0'dan yaptıkları geri dönüşle ilgili konuşmayacaklarını vurgulayarak "Duyduklarım, oyuncularımın duydukları hakkında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Soyunma odasında gördüğüm şey rahatlama ya da neşe değildi. Futbolcuların duydukları tezahürat üzerine konuşmak gerekiyordu. Emiliano Sala'nın ailesinden, Nantes kulübünden, ekibim, futbolcularım adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜLERE HAKARET EDECEKSENİZ EVDE KALIN, SİZE İHTİYACIMZI YOK"

Taraftarını eleştirmeye devam eden Galtier, "Statlarda birçok şey duyarsınız ancak bu tezahüratı yapanlar üç kişi değil, daha fazla sayıda bir topluluktu. Bu söyleyeceklerimden memnun olmayabilirsiniz ama antrenman sahasına gelirseniz orada da yüzünüze söylerim. Statların, toplumun bir yansıması olduğunu sıklıkla söyleriz ve toplumumuz böyleyse gerçekten pisliğe batmışız. Stephanie Frappart'la ilgili de çirkin sözler vardı, o da bizim finali kaybetmemize neden olmuş değil. Bunları kabul edemiyorum. Ölülere hakaret etmek ya da böyle şeyler söylemek için stada geliyorsanız size ihtiyacımız yok, evde kalın" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine transfer olmak üzereyken anlaşmanın sağlanmasından iki gün sonra bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürmüştü.

2021'de ise uçuşu organize eden İngiliz iş insanı, uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu bulunmuştu. Henderson'ın, Sala'yla beraber kazada ölen pilot David Ibbotson'dan, pilot lisansı veya gece uçma yeterliliği bulunmamasına rağmen uçağı uçurmasını istediği ifade edilmişti.

Savcı Martin Goudie, Henderson'ın "pervasız veya ihmalkar" davrandığını, kalifiye veya yetkin olmayan pilotları işe alarak işini yolcuların güvenliğinin önüne koyduğunu söylemişti.

Henderson'ın avukatı Stephen Spence ise müvekkilinin eylemlerinin "tamamen bir evrak meselesi" olduğunu ve bir tehlikeye yol açmadığını savunmuştu. Spence, pilotun lisansının, uçuş yeteneğiyle ilgili değil, para için yolcu taşıyıp taşımamayla ilgili olduğunu söylemişti.