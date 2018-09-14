Fransa'nın Lyon kentindeki sanat okulu Emile-Cohl, internetteki tanıtım fotoğrafında bir skandala imza attı. Çok kültürlü izlenimi vermek isteyen okulun tanıtım fotoğraflarında bazı beyaz öğrencilerin yüzlerinin siyaha boyandığı, bazılarının da dijital ortamda eklendiği görüldü.

Sosyal medyada fotoğrafın orijinalinin yayımlanmasından sonra özür dileyen okul yönetimi, fotoğrafı daha sonra siteden kaldırdı. Okul yönetimi, fotoğraf için ABD’li tanıtım şirketini suçlayarak, konudan öğrencilerin uyarısı ile haberdar olduklarını ifade etti.

Okul Müdürü Antoine Riviere, Los Angeles'taki yeni kolejleri için bir Amerikan halkla ilişkiler şirketine bazı fotoğraflar gönderdiklerini ve bilgileri olmadan bunların değiştirildiğini söyledi, "Bu, okulumuzun temsil ettiği değerlerin tamamen antitezi" dedi.

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