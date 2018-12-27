Bakanlık, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık bin 300 ek konut inşa etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, " Fransa, Batı Şeria'da sömürgeleştirmenin yayılmasına katkıda bulunan bu kararı kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararında ifade edildiği gibi sömürgenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtilen açıklamada, bu kararın İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına engel olduğu kaydedildi.

Açıklamada Fransa, İsrail yönetimini bu kararını gözden geçirmeye davet etti.

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM KARARI

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetinin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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