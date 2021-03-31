Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü 0:00 / 0:00

AA

IKBY Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barzani'nin Paris'te Le Drian ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Barzani, bundan önce Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Macron ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Barzani, Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür etmişti.

Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetmişti.

AA'nın haberine göre; Le Drian'ın Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığından resmi açıklama yapılmadı.