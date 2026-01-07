Habertürk
Habertürk
        Fransa: Grönland satılık değil

        Fransa: Grönland satılık değil

        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili açıklamalarını sürdürürken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Grönland'ın satılık olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 07.01.2026 - 21:42
        Fransa: Grönland satılık değil
        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına "Grönland satılık değil." diyerek tepki gösterdi.

        Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı için bir araya geldi.

        Barrot, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı Paris'teki toplantıda ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Uluslararası arenada "kutup mantığından" çıkılması gerektiğini belirten Barrot, "Tıpkı 'kolektif bir Batı'nın var olmadığı gibi, 'Küresel Güney' de yok. Ancak karşılıklı çıkarlar için diyalog halinde olabilecek uluslar var. Uluslararası hukuku, ulusların egemenliğini ve barışı savunmak için birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

        Barrot, ilk defa Weimar Üçgeni ülkelerinin toplantısında Avrupa kıtasının dışından bir ülkenin davet edildiğini aktararak, Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasında önemli bir anlaşmanın tamamlanma sürecinde olduğunu ve bu ay içinde anlaşmayla ilgili bir konferans düzenleneceğini bildirdi.

        Bakan Barrot, bu anlaşmanın Hindistan ile AB arasında stratejik bir yakınlaşma için belirleyici bir eşik olacağını vurguladı.

        Paris'te dün düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi hakkında Barrot, "Bu zirve çok hayati bir şeyi gösterdi: Avrupa'nın güvenliği Avrupa'da ve aynı zamanda Avrupa'nın dışındaki ortaklarıyla birlikte inşa ediliyor." dedi.

        Barrot, Hindistan'ın da kendileri gibi Ukrayna'da uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir barışa varılması istediğini söyleyerek "(Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro rejiminin otoriter sapmalarını ve özellikle (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkelerinden gelen uluslararası hukuka yönelik tekrar eden ihlaleri kınayarak, Venezuela'daki durumu da ele aldık." diye konuştu.

        Venezuela'da geçiş sürecinin barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının arzusuna saygı içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirten Barrot, Fransa veya AB'ye yönelik her türlü gözdağı ihtimaline karşı çalışmaya başladıklarının altını çizdi.

        Desteklerini iletmek için kendisinin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2025'te Grönland'a ziyaret gerçekleştirdiğine işaret eden Barrot, "Yakın zamanda Danimarka Başbakanı'nın (Mette Frederiksen) da hatırlattığı gibi Grönland satılık değil. Louisiana'yı satın alıp, sattığımız dönemde değiliz artık. Bu gözdağı vermeler durmalı. Danimarka, Avrupa ülkelerinin dayanışmasına güvenebilir." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın Grönland açıklaması

        ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

        Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

        Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

