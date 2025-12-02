Fransa Ligue 1'de 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'nin 13. haftasının son maçı, Lille ve Paris FC arasında oynandı.

Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 4-2 galip gelen Lille, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 14 puan ile noktaladı.

Paris SG, sahasında ağırladığı Havre'yi 3-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Havre ise haftayı 14 puanda kapadı.

Lyon, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Auxerre puanını 8'e yükseltirken konuk ekip Lyon ise 21 puana ulaştı.

Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Nice'yi 5-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükseltti.

Lens, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Strasbourg'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Lens puanını 28'e yükseltti.

Monaco'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Rennes, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Fransa Ligue 1'nin 13. haftasında Nantes ile Lorient arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.