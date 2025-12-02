Fransa Ligue 1'de 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 13. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 30 puanla Paris SG bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Auxerre. İşte Fransa Ligue 1'de 13. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'nin 13. haftasının son maçı, Lille ve Paris FC arasında oynandı.
Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 4-2 galip gelen Lille, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 14 puan ile noktaladı.
Paris SG, sahasında ağırladığı Havre'yi 3-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Havre ise haftayı 14 puanda kapadı.
Lyon, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Auxerre puanını 8'e yükseltirken konuk ekip Lyon ise 21 puana ulaştı.
Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Nice'yi 5-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükseltti.
Lens, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Strasbourg'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Lens puanını 28'e yükseltti.
Monaco'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Rennes, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Fransa Ligue 1'nin 13. haftasında Nantes ile Lorient arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brest, rakibi Metz takımını 3-2 geçmeyi başardı.
Angers, deplasmanda Toulouse'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.