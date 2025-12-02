Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 13. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 30 puanla Paris SG bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Auxerre. İşte Fransa Ligue 1'de 13. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 13. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa Ligue 1'nin 13. haftasının son maçı, Lille ve Paris FC arasında oynandı.

        Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 4-2 galip gelen Lille, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 14 puan ile noktaladı.

        Paris SG, sahasında ağırladığı Havre'yi 3-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Havre ise haftayı 14 puanda kapadı.

        Lyon, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Auxerre ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Auxerre puanını 8'e yükseltirken konuk ekip Lyon ise 21 puana ulaştı.

        Marsilya, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Nice'yi 5-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 28'e yükseltti.

        Lens, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Strasbourg'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Lens puanını 28'e yükseltti.

        Monaco'nu konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Rennes, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

        Fransa Ligue 1'nin 13. haftasında Nantes ile Lorient arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brest, rakibi Metz takımını 3-2 geçmeyi başardı.

        Angers, deplasmanda Toulouse'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 13. Haftanın Sonuçları
        21.11.2025 22:45
        Nice
        1
        Marsilya
        5
        İY(0-2)
        22.11.2025 19:00
        Lens
        1
        Strasbourg
        0
        İY(0-0)
        22.11.2025 21:00
        Rennes
        4
        Monaco
        1
        İY(1-0)
        22.11.2025 23:05
        Paris St Germain
        3
        Havre AC
        0
        İY(1-0)
        23.11.2025 17:00
        Auxerre
        0
        Olympique Lyon
        0
        İY(0-0)
        23.11.2025 19:15
        Nantes
        1
        Lorient
        1
        İY(0-1)
        23.11.2025 19:15
        Stade Brest 29
        3
        Metz
        2
        İY(1-1)
        23.11.2025 19:15
        Toulouse
        0
        Angers
        1
        İY(0-1)
        23.11.2025 22:45
        Lille
        4
        Paris FC
        2
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 13. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		13 9 3 1 30 16
        2
        Marsilya
        		13 9 1 3 28 21
        3
        Lens
        		13 9 1 3 28 11
        4
        Lille
        		13 7 2 4 23 10
        5
        Strasbourg
        		13 7 1 5 22 7
        6
        Rennes
        		13 5 6 2 21 5
        7
        Olympique Lyon
        		13 6 3 4 21 3
        8
        Monaco
        		13 6 2 5 20 0
        9
        Nice
        		13 5 2 6 17 -5
        10
        Toulouse
        		13 4 4 5 16 1
        11
        Angers
        		13 4 4 5 16 -4
        12
        Paris FC
        		13 4 2 7 14 -5
        13
        Havre AC
        		13 3 5 5 14 -7
        14
        Stade Brest 29
        		13 3 4 6 13 -6
        15
        Nantes
        		13 2 5 6 11 -7
        16
        Lorient
        		13 2 5 6 11 -12
        17
        Metz
        		13 3 2 8 11 -16
        18
        Auxerre
        		13 2 2 9 8 -12

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 14. Hafta Maçları
        28.11.2025 22:45
        Metz
        Rennes
        29.11.2025 19:00
        Monaco
        Paris St Germain
        29.11.2025 21:00
        Paris FC
        Auxerre
        29.11.2025 23:05
        Marsilya
        Toulouse
        30.11.2025 17:00
        Strasbourg
        Stade Brest 29
        30.11.2025 19:15
        Angers
        Lens
        30.11.2025 19:15
        Havre AC
        Lille
        30.11.2025 19:15
        Lorient
        Nice
        30.11.2025 22:45
        Olympique Lyon
        Nantes
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış