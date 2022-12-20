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Fransa Milli Takımını Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

2022 Dünya Kupası'ndan ikincilikle ayrılan Fransa Milli Takımı oyuncuları, Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar tarafından karşılandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Afrika asıllı Fransız futbolculara ırkçı sözlerde bulundu

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    2022 Dünya Kupası'ndan ikincilikle ayrılan Fransa Milli Takımı oyuncuları, Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar tarafından karşılandı.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Fransız basınındaki haberlere göre, "Maviler" diye adlandırılan Fransa Milli Takımı futbolcuları, 19 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'dan Paris'e uçtu.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Paris'te Concorde Meydanı'na gelen Mavileri burada yaklaşık 50 bin taraftar alkışlarla karşıladı.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Yaklaşık 2 bin polis ve jandarmanın görev aldığı alanda, ellerinde Fransız bayrakları olan taraftarlar Fransa milli marşını okudu ve "Teşekkürler maviler" sloganı attı.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Meydanda bulunan bir binanın balkonundan Maviler, taraftarları selamladı ve alkışladı.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    FRANSIZ FUTBOLCULARA KARŞI SOSYAL MEDYADA IRKÇILIK

    Öte yandan, sosyal medyada bazı Afrika asıllı Fransız futbolcuların ırkçı sözlere maruz kalmasına Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Oudea-Castera, sosyal medyada ırkçı sözlere maruz kalan Kingsley Coman ve tüm Fransız oyuncularıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Rome, Dünya Kupası final maçından bu yana Kylian Mbappe ve Coman'ın da aralarında olduğu birçok Fransa Milli Takım futbolcusunun ırkçılığa maruz kaldığına değinerek, bunu "dayanılmaz" olarak niteledi.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Bakan Rome, "Bu (ırkçı) sözleri en sert dille kınıyorum." ifadesini kullandı.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

    Paris Emniyet Müdürlüğü, Concorde Meydanı'nın trafiğe kapalı olacağını Twitter'dan duyurmuştu.
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı
  • Fransa Milli Takımı'nı Paris'te yaklaşık 50 bin taraftar karşıladı

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