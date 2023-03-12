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Fransa'ya ihracatta rekor

Türkiye, 1 milyar 532 milyon dolarla Fransa'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi

Fransa'ya ihracatta rekor
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 1 milyar 532 milyon dolarla Fransa'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Fransa'ya ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artarken, Fransa'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 4 oldu. Fransa, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

Fransa, 208 milyon 441 bin dolarla Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 3'üncü ülke oldu.

Sektörel olarak bakıldığında Fransa'ya ihracatta sanayi sektörü ön plana çıktı. Ülkeye en fazla dış satım gerçekleştiren ilk 8 sektör, sanayi bünyesinde yer alıyor.

Fransa'ya en fazla ihracatı 628 milyon 680 bin dolarla otomotiv endüstrisi yaptı.

Otomotivi, 195 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 136 milyon 515 bin dolarla elektrik ve elektronik, 96 milyon 934 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 93 milyon 459 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 55 milyon 196 bin dolarla makine ve aksamları, 50 milyon 809 bin dolarla çelik, 50 milyon 706 bin dolarla iklimlendirme sanayi sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 160 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 302 bin dolarla tütün, 411 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 669 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 1 milyon 266 bin dolarla diğer sanayi ürünleri oldu.

Fransa'ya Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında ihracatını en fazla arttığı sektör de otomotiv endüstrisi oldu.

Otomotiv endüstrisi bu dönemde Fransa'ya ihracatını 242 milyon 221 bin dolar artırdı. Otomotivi, 10 milyon 85 bin dolar artışla çelik, 5 milyon 387 bin dolar yükselişle fındık ve mamulleri, 3 milyon 948 bin dolar artışla iklimlendirme sanayi, 3 milyon 258 bin dolar yükselişle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Fransa'ya fındık ve mamulleri 29 milyon 499 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 12 milyon 779 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında Fransa'ya İstanbul'dan 515 milyon 608 bin dolar, Bursa'dan 278 milyon 976 bin dolar, Kocaeli'den 245 milyon 77 bin dolar, İzmir'den 100 milyon 738 bin dolar ve Sakarya'dan 84 milyon 966 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, Fransa'ya bu yılın ocak-şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

SEKTÖR 2022 (BİN DOLAR) 2023 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv endüstrisi 386.458,64 628.680,54

%

62,7
Çelik 40.723,87 50.809,01

24,8
Fındık ve mamulleri 24.111,92 29.499,39 22,3
İklimlendirme sanayi 46.757,45 50.706,42 8,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 9.520,97 12.779,59 34,2
Deri ve deri mamulleri 10.779,91 13.698,05 27,1
Madencilik ürünleri 17.905,56 20.110,80 12,3
Meyve sebze mamulleri 6.340,96 7.699,50 21,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 6.372,20 7.555,37 18,6
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 28.879,49 29.891,64 3,5
Elektrik ve elektronik 135.506,39 136.515,76 0,7
Diğer sanayi ürünleri 880,64 1.266,25 43,8
Zeytin ve zeytinyağı 353,39 669,56 89,5
Tütün 253,56 302,29 19,2
Kuru meyve ve mamulleri 15.951,63 15.982,56 0,2
Yaş meyve ve sebze 2.038,68 2.053,62 0,7
Süs bitkileri ve mamulleri 157,89 160,32 1,5
Mücevher 3.660,20 3.582,27 -2,1
Halı 5.421,83 5.273,65 -2,7
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 41.513,76 40.071,25 -3,5
Demir ve demir dışı metaller 95.337,28 93.459,42 -2,0
Makine ve aksamları 58.208,44 55.196,84 -5,2
Gemi, yat ve hizmetleri 6.269,69 411,10 -93,4
Tekstil ve ham maddeleri 32.034,26 24.837,49 -22,5
Hazır giyim ve konfeksiyon 204.628,18 195.869,53 -4,3
Kimyevi maddeler ve mamulleri 140.221,01 96.934,58 -30,9
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