Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede 7 çocuğun çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi" dedi.

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"BU ÇOCUKLARI BULMAK İÇİN FRANSA'DAN ERZURUM'A GELDİ"

Dallant, fotoğrafını çektiği çocuklarla bir süre sohbet ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şimdi ise öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim. Onlarla tanışmak ve bu fotoğrafları vermek istiyorum."