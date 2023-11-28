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        Haberler Yaşam Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

        Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

        Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği 7 yaşlarındaki çocukları bulmak için kenti karış karış geziyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:27
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        Erzurum'a 1980 yılının aralık ayında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen 2 çocuk babası Dallant, kentin ismini bilmediği bir mahallesinde kayak yapan ve top oynayan çocukların fotoğrafını çekti.

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        Aradan geçen 43 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocukların son durumunu merak eden Dallant, onları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldi.

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        Kentte hatırladığı mahalle ve caddeleri dolaşan Dallant, yolda gördüğü kişilere tercüman yardımıyla fotoğraftakileri tanıyıp tanımadığını soruyor. Yaklaşık 1 haftadır Erzurum'da gezen Dallant, bir süre daha kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğraflarını hediye etmeyi istiyor.

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        Victor Dallant, antropolojiyle alakalalı yüksek lisans yaptığını, 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradan da Kars'a gittiğini söyledi.

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        Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede 7 çocuğun çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi" dedi.

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        "BU ÇOCUKLARI BULMAK İÇİN FRANSA'DAN ERZURUM'A GELDİ"

        Dallant, fotoğrafını çektiği çocuklarla bir süre sohbet ettiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şimdi ise öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim. Onlarla tanışmak ve bu fotoğrafları vermek istiyorum."

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        Sosyal medya hesaplarından bu kişileri bulmak için paylaşım yaptığını ancak henüz bulamadığını dile getiren Dallant, kendisine "dallant17@gmail.com" adresinden ulaşabileceklerini aktardı.

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        "DADAŞLAR SİZİ ARIYORUM TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, ERZURUM ÇOK GÜZEL"

        Fotoğraftakileri bulduğunda çok mutlu olacağını vurgulayan Dallant, şunları kaydetti:

        "Bulunca onlara teşekkür etmek istiyorum. Fotoğrafın bir kopyasını verip, şimdi ne yaptıklarını sormak, kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Fotoğraftakiler hala beraberler mi birlikte etkinlikler yapıyorlar mı arkadaşlıkları devam ediyor mu ya da başka ülkelere mi gittiler, bunları öğrenmek istiyorum. Onların şu an ne yaptığını öğrenmek istiyorum.

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        Anadolu Ajansı sayesinde onları bulursam yazacağım kitapta bu kişilere de yer vereceğim. Eğer gören veya hatırlayan birisi varsa bana mail veya telefondan ulaşmalarını çok isterim. Şimdiden onlara çok teşekkür ederim. Dadaşlar sizi arıyorum, Türkiye çok güzel, Erzurum çok güzel."

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        Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen ve fotoğrafları inceleyen vatandaşlardan Faruk Gürbüz de Dallant'a, fotoğraftakileri bulmasının çok zor olduğunu söyledi.

        #Victor Dallant
        #Erzurum
        #haberler
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