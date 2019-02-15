Herşey 2009’da “Ligue du LOL” Facebook grubunun kurulmasıyla başlıyor, ancak kadın öğütücü maço kadronun deşifre olması hayli zaman alıyor. Liberation Gazetesi, örgütlü ve sistematik şekilde 10 yıldır süren mobbing sarmalını geçen hafta kadın kurbanlarla konuşup, erkek failleri afişe ederek yayınladı.

LOL Ligi'nin mobbingci erkekleri ve hedef seçtikleri kurbanlar...

Görünen tablo şu: Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin tetiklenmesinde ekonominin yanı sıra etkisi olan Paris elit kibrinin medyada vücut bulmuş hali. Sektörün erkek egemen iklimi yetmemiş olmalı ki, bir de sosyal medyada cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik mobbing uygulayarak iktidar tatmini aramışlar. 2009 yılında, Liberation’da çalışan Vincent Glad tarafından kurulan çok gülenler grubu “LOL Ligi”nde çoğu dijital medyadan gazeteciler olmak üzere PR’cı ve reklamcısıyla 30 kadar yüksek profilli erkek var. Çoğu, web aleminin iyi eğitim görmüş harika çocukları ve sol elitin temsilcileri. On binlerce takipçileri bulunan Twitter hesaplarında en iyi esprileri onlar patlatıyor, tartışma gündemini belirleyip istedikleri yöne çekebiliyorlar.

Gruptakilerin çoğuyla sanal tanışıklığı olan Le Monde yazarı Samuel Laurent’nin yazdığına göre dijital medyayı domine eden bu Parisli yeni ‘cool’ kuşağın erkekleri, dünyayı ve gazetecilik tarzını değiştireceklerine de inanıyorlar. Twitter’daki takipçi sayısına göre bir hiyerarşi de var aralarında. İstedikleri kişiyi şöhret yapıp, istediklerini yerin dibine batırıyorlar. Kurbanları da çoğunlukla “influencer” takımından genç kadın gazeteciler, blog yazarları, feminist ve aktivistler. Takipçi kitlesini bu kadınların üzerine salıyorlar, on binlerce nefret mesajı, alaycı yorum yağıyor. Maksat eğlenmek ama muhtemelen bilinçaltında kadınların başarısını çekememezlik de var. Sosyal medyada kadınlara yönelik mobbing tabii gün gibi aşikar, ancak örgütlü bir nüveden kaynaklandığı Liberation’un haberiyle ortaya çıkıyor.

Ülkede şok etkisi yapan olayın afişe olması üzerine özür mesajı yayınlayan Vincent Glad diyor ki; “Grubu kurarken amacımız sadece eğlenmekti ama olaylar kontrolden çıktı, o zaman bir canavar yarattığımı anladım.” O canavar Glad’ın başını yiyor, Liberation kendisine yol veriyor. Gazetenin online yayın yönetmeni Alexandre Hervaud da “LOL” grubundan; soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmasına karar veriliyor.

Grubu kuran Vincent Glad, Liberation için freelance çalışıyordu, ilişiği kesildi.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa mobbinge uğrayan kadınlarla dayanışma mesajında, “İnternet masumdur, ancak onu kullanma şeklimiz merhametsizce olabilir” diye yazıyor.

SINIR TANIMAYAN MOBBİNG

Fransız basınındaki haberlere göre LOL Ligi’nde bir-iki kadın da var ama kimlikleri açıklanmış değil. Grubun kuruluş amacı medya dünyasıyla dalga geçmek, matrak olayları paylaşmak. Ancak zaman içinde bir erkekler kulübü olarak kadınları hedef almaya başlıyor, tacizde sınır tanımıyorlar. Dijital alemde yükselmeye başlayan kadınlara özellikle takıyorlar, bazı figürler gruptakilerin ortak obsesyonu haline geliyor. Kurbanlar “Hayatım mahvoldu, şöhretim lekelendi” diye konuşuyor. Makyaj videoları yayınlayan youtuber Capucine Piot, “Her gün yeni bir saldırı geliyordu, hayatımı cehenneme çevirdiler” diyor.

Porno yıldızının vücuduna bir blogger kafasını fotomontajlayıp yaymak gibi çocukca eğlenceler buluyorlar. Örneğin yemek ve TV dizileri yazarı Nora Bouazzouni’nin başına geliyor; “Kadın gazeteciler bu grubun etki gücünden öylesine korkuyordu ki, karşı harekete geçmeye kimsenin gücü yoktu” diyor.

Bir başka kadın, aynı zamanda siyah olduğu için, ırkçı ve cinsiyetçi tonda çifte saldırıya maruz kaldığını anlatıyor. Slate yazarı Lucile Bellan, “Yıllarca belden aşağı pis saldırıların hedefi oldum, korsanlara kimliğimi bile çaldırdılar. Kendime ve gazeteciliğime olan güvenimi kaybettim” diyor.

“Le Tchip” adlı podcast’i yayınlayan Melanie Wanga bu grup yüzünden Twitter hesabını kapatıyor, sonra kısa bir dönüş yapıp, “Bu b.k yiyenler, patronlarına ne kadar önemli olduklarını kanıtlamak için feministleri, LGBT bireyleri, azınlıkları taciz ediyorlar” diye yazıyor.

Grubun iştahı öyle kabarık ki, kalleşçe tuzaklar da kuruyorlar. Örneğin “Les Inrockuptibles” adlı kültür ve müzik dergisinin online yayın yönetmeni olan grup üyesi David Douchet, bilim yazarı Florence Porcel’i iş görüşmesine davet etmek için telefonla arıyor. Porcel’in iş teklifini memnuniyetle kabul ettiği o konuşma internette dolaşıma giriyor. Liberation haberinin yayınlanmasıyla birlikte SoundCloud’dan kaldırılıyor. Porcel’in Twitter hesabından da duyurduğu üzere Fransız yasası bir şahsı bu şekilde “işletenlere” bir yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası öngörüyor. Dergi, Douchet’nin görevine son veriyor. Diğer bazı yayın organları, PR, reklam ve podcast firmaları da grup üyelerine yol veriyor.

Grup şimdi mobbing delillerini ortadan kaldırma telaşında. Mesela Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı olan bir grup üyesi 393 tweetini birden siliyor.