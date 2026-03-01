Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Şampiyonluk yarışı hala ortada! - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Şampiyonluk yarışı hala ortada!

        Fenerbahçe forması giyen Fred, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 22:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fred: Şampiyonluk yarışı hala ortada!

        Fenerbahçe forması giyen Fred, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

        Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var." dedi.

        Fred, "Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!