Fred ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli taraftarları selamladı Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi tribünleri selamladı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’nin, Manchester United’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Fred ile Marsilya’dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder, seremoni öncesi sahaya çıkarak sarı-lacivertli tribünleri selamladı. Taraftarlar iki futbolcuya da yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Yıldız futbolcular daha sonra yönetim locasına çıkarak müsabakayı takip etti.