        Freddie Mercury'nin yıllar sonra ortaya çıkan kızı hayatını kaybetti

        Freddie Mercury'nin yıllar sonra ortaya çıkan kızı hayatını kaybetti

        Freddie Mercury'nin yıllarca gizli tuttuğu, geçen yaz yayımlanan bir kitapla ortaya çıkan kızı Bibi, 48 yaşında kansere yenik düştü

        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:57
        Gizli tuttuğu kızı hayatını kaybetti
        Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin 'gizli' kızı Bibi, nadir görülen bir omurilik kanseri teşhisinin ardından, 48 yaşında hayatını kaybetti. Eşi, yaptığı açıklamada, Bibi'nin nadir görülen bir omurilik kanseri olan Kordoma ile uzun bir mücadeleden sonra huzur içinde öldüğünü, geride 9 ve 7 yaşlarında iki oğul bıraktığını belirtti.

        Eşinin açıklamasında ayrıca; "Bibi, artık sevgili babasının yanında, düşünceler dünyasında. Külleri Alpler üzerinde rüzgara savruldu" ifadesi yer aldı.

        Yazar Lesley-Ann Jones, ilk olarak sadece 'B' olarak bilinen Bibi'nin varlığını 'Love, Freddie' adlı kitabında ortaya çıkarmıştı. Freddie Mercury'nin, 1976'da bir arkadaşının eşiyle kısa süreli bir ilişki yaşadıktan sonra bir çocuğu olduğu iddiasının ortaya atılmasından sonra Bibi, Mercury'nin babalığını doğrulamak için DNA testi yaptırdığını açıklamıştı.

        "BABAMI TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞMAK İSTEMEDİM"

        Freddie Mercury, 1991'de AIDS teşhisi konulduktan sonra ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti. Eylül 2025'te çıkan kitap, iddialara göre, Mercury'nin ölümünden önce Bibi'ye verdiği 17 ciltlik günlüklerden yola çıkılarak yazılmıştı.

        Bibi, ağustos ayında kaleme aldığı duygusal mesajda; "Babamı tüm dünyayla paylaşmak istemedim. Ölümünden sonra, ona yönelik saldırılarla, yanlış temsillerle ve babamın artık herkese ait olduğu hissiyle yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım" demişti.

        "Dünyanın dört bir yanındaki hayranları Freddie için yas tutarken ben de babam için ağladım ve yas tuttum. 15 yaşında olmak kolay değildi" diyen Bibi; "Onsuz yetişkin olmak, tüm önemli anları ve olayları onun desteği olmadan yaşamak zorunda kaldım" diye belirtmişti.

        "BİBİ'Yİ TÜM AİLESİ BİLİYORDU"

        Yazar Lesley-Ann Jones, verdiği demeçte, Bibi'nin kanserinin ilk olarak çok gençken ortaya çıktığını ve bu nedenle ailenin en iyi tedaviyi bulmak için düzenli olarak yer değiştirdiğini iddia etti. Bibi'nin hastalığı birkaç yıl duraklamış ancak sonra tekrar nüksettiğinde, yani 2021'de Bibi, Jones ile iletişime geçerek hikâyesini anlatmıştı.

        Lesley-Ann Jones, kitabında, Queen grubunun tüm üyelerinin, Freddie Mercury'nin ailesinin ve uzun süreli sevgilisi Mary Austin'in Bibi'den haberdar olduğunu ancak varlığını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadıklarını söyledi. Ailenin, Bibi'nin Freddie Mercury ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlamayı düşündüğünü ve Bibi'nin kariyeri nedeniyle kimliğini kamuoyuna açıklamak istemediğini söylediğini yazdı. Bibi'nin bir doktor olduğunu ve haberin hastalarını etkilemesinden endişe ettiğini belirtti.

        Bibi, başka bir aile tarafından büyütüldüğünü ancak Freddie Mercury'nin her zaman babası olduğunu bildiğini, ünlü şarkıcının, 1991'deki ölümünden önce kendisini sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

        TBMM 'İsmet İnönü' polemiği

        TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü polemiği yaşandı.

