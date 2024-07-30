Freni patladı yayalara çarptı

Kayseri'de halk otobüsünün çarpığı 2 yaya ile araçtaki bir yolcu yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün çarptığı 2 yaya ile otobüsteki bir yolcu yaralandı
M.G. idaresindeki halk otobüsünün, Seyyid Burhanettin Bulvarı'nda freni arızalandı.
İKİ YAYAYA ÇARPTI
Önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan otobüs, yayalar C.K. ve M.B'ye çarptı.
CAMA ÇARPARAK YARALANDI
Trafik ışıkları ve levhaları ile reklam panolarına zarar verdikten sonra durabilen otobüsteki yolcu E.D. de başını cama çarparak yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan E.D, C.K. ve M.B, kentteki hastanelere kaldırıldı.