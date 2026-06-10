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        Haberler Gündem FSM çıkışında araç ters döndü!

        FSM çıkışında araç ters döndü!

        İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü kazada hafif yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        FSM çıkışında araç ters döndü!

        İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir otomobil, aynı yöndeki iki araca çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi.

        M.N.İ idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası köprü çıkışında bir süre yoğun trafik oluştu. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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