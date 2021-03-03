Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Taksi sürücüsü mucize eseri kurtuldu

Avrupa Yakası'na müşteri getirdikten sonra Anadolu Yakası'nda bulunan durağa dönen taksi sürücüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Taksi sürücüsü mucize eseri kurtuldu
DHA

Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde bulunan Etiler-Rumeli Hisarüstü sapağında meydana geldi. Avrupa Yakasına getirdiği yolcuyu bırakan 34 TKJ 21 plakalı Taksi sürücüsü Ömer Özyıldız, Anadolu Yakası'na doğru yola çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bulunan Etiler-Rumeli Hisarüstü sapağı mevkiinde önünde bulunan Tacikistan uyruklu 4005SS02 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından taksi adeta hurdaya döndü. DHA'nın haberine göre; takside müşterinin bulunmaması faciayı önlerken, sürücü Ömer Özyıldız mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Özyılmaz, hurdaya dönen otomobilden kendisi çıktı.

KAZA NEDENİYLE ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

TAKSİYİ TIR'IN ALTINDAN ZOR ÇIKARDILAR

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altında sıkışan taksiyi çıkarmak kolay olmadı. Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kazadan yara almadan kurtulan taksi sürücüsü Ömer Özyıldız yaşananları anlattı. Özyıldız, "Yolun ortasında durmuştu. Sol şeritten bir araç geliyordu. Ondan kurtardım, dikiz aynamdan onu kontrol ederken, maalesef TIR'dan kurtaramadım. Araçta sadece ben vardım. Sadece ben vardı. Anadolu yakasındaki durağıma dönüş yapıyordum. Elimde ufak bir sıyrık var, cam kırıkları yüzünden oldu oda" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri'de iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEMKayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Bartın’da 3 köy karantinaya alındı
GÜNDEMBartın’da 3 köy için karantina kararı
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın
GÜNDEMTekstil atölyesinde yangın paniği
SON DAKİKA İçişleri 81 ile gönderdi! İşte yeni 'çalışma saatleri' genelgesi - Haberler
GÜNDEMİçişleri'nden 81 ile 'çalışma saatleri' genelgesi
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi
GÜNDEMMEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin ...
Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
GÜNDEMİstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu
UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?
GÜNDEMBatı bölgesinde tek düşük risk taşıyan il
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 81 ile genelge gönderildi
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: Detaylar belli oldu! HES kodu dönemi başlıyor
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
İstanbul'da normalleşme! Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri
GÜNDEMİşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!