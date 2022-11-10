Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

Dünyanın en büyük kritpo borsası Binance, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası olan FTX’i satın almak istemişti. Ancak Binance’den gele açıklamaya göre yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılacak olan soruşturma iddialarından sonra FTX’i satın alma sürecini iptal ettiğini bildirdi.

ABONE OL
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    Binance açıklamasında "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" sözlerini dile getirdi.
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    FTX’E SORUŞTURMA AÇILIYOR

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) FTX’in müşteri fonlarını düzgün bir şekilde yönetip yönetmediğini ve Sam Bankman-Fried'in kripto yönetimine dair diğer bölümleriyle ilişkisini araştırıyor.
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    Konuya yakın kaynaklara göre soruşturmada FTX’in, ABD dışındaki operasyonlarının rakip borsa Binance tarafından planlı bir şekilde satın alınmasına yol açan likidite krizi incelenecek.

    Ayrıca FTX’in kardeş şirketi Alameda Research hakkında da incelemeler yapılıyor.
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    FTX CEO’SU SAM BANKMAN – FRİED YATIRIMCILAR ŞİRKETE NAKİT VERMEZSE İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK

    Bloomberg News konu hakkında bilgi sahibi olduğu kaynaklara dayandırdığı habere göre, Sam Bankman- Friedman, Binance’nin FTX’i kurtarma planından çekilmesinden daha önce yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde 8 milyar dolar sermaye açığı ile karşı karşıya olduklarını ve borçları geri ödeyebilmek için 4 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

     
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    Bloomberg'e bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, FTX'in kurtarma finansmanı için borçlanma, hisse senedi ihracı veya her ikisin bir bileşiminin uygulamaya konması için girişimlerde bulunduğu da belirtildi.
  • FTX battı mı? Bakanlık tarafından soruşturma açıldı! FTX CEO’su Sam Bankman-Fried iflas başvurusunda bulunacağını söyledi!

    BİNANCE CEO’SU “ÜZGÜNÜM”

    Binance CEO’su Çarşamba günü ABD kurum soruşturmaları hakkındaki haberlere Twitter üzerinden kısa bir açıklama yaptı  “Üzücü gün. Denedim, ama” diyerek bir tweet attı.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.