İSTİFA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

FTX CEO'su Sam Bankman-Fried istifa sonrası şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda likidite sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda hiçbir söz veremem. Ama deneyeceğim. Eğer işe yarayacaksa vermem gereken her şeyi vereceğim. Çeşitli 'oyuncularla' görüşme halindeyiz. Nasıl gittiğine bakacağız. Buradan elde edilen tüm para ve mevcut teminatlar tamamen kullanıcılara ve hiç bir suçu olmayan çalışanlara verilecektir. Çünkü günün sonunda CEO bendim ve işlerin iyi gitmesinden ben sorumluydum."