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FTX'in 415 milyon dolar değerindeki kripto parasının hackerlar tarafından çalındığı açıklandı

Çöken kripto para borsası FTX, 415 milyon dolar değerinde kripto paranın hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.

FTX'in 415 milyon dolar değerindeki kripto parasının hackerlar tarafından çalındığı açıklandı
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BBC TÜRKÇE

Peter Hoskins | BBC Ekonomi Muhabiri

Sam Bankman-Fried Reuters
Geçen ay tutuklanan FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolar kefaletle ve elektronik kelepçe şartıyla serbest bırakıldı

Çöken kripto para borsası FTX, 415 milyon dolar değerinde kripto paranın hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.

FTX iflas başvurusundan bu yana, paranın 323 milyon dolarının uluslararası borsada, 90 milyon dolarının ise ABD'de hacklendiğini açıkladı.

Şirketin kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, kendisine ait Alameda Research adlı başka bir şirketinin borçlarını ödemek ve başka yatırımlar yapmak için FTX kullanıcılarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor.

Bankman-Fried ise dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

Şirket geçen hafta ABD'nin Delaware kentinde görülen davanın yargıcına, 5 milyon dolardan fazla varlığın geri alındığını söyledi.

Şirket ayrıca hem uluslararası hem de ABD borsalarında ciddi eksiklikleri olduğuna dair tespitlerini paylaştı.

Ancak borçlarının toplamına dair bilgi vermedi.

Bir yıl önce değeri 32 milyar dolar olan FTX, 11 Kasım'da iflas koruma başvurusunda bulundu.

Müşterilerinin 8 milyar dolar değerinde varlıklarının kayıp olduğu tahmin ediliyor.

2019'da FTX'i kuran Bankman-Fried siyasi bağlantıları, ünlülerin desteği ve sorun yaşayan şirketleri satın almasıyla tanınıyor ve kripto para sektörünün önde gelenleri arasında yer alıyordu.

30 yaşındaki Bankman-Fried geçen ay Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edildi.

"ABD tarihindeki en büyük yolsuzluklardan birini yapmakla” suçlanan Bankman-Fried, 250 milyon dolar kefaletle ve Stanford Üniversitesi'nde hukuk profesörleri olan ebeveynlerinin California'daki konutunda ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Savcıların dolandırıcılık, para aklama, kampanya fonlamasında dolandırıcılık dahil olmak üzere yönelttiği sekiz suçlamayı reddeden Bankman-Fried, Salı günü FTX'in ABD kolunun "her zamanki gibi borcunu ödeyebilecek konumda olduğu" iddiasını tekrarladı.

Tutuklanmadan önce BBC'ye verdiği bir demeçte Bankman-Freid, "Bilerek dolandırıcılık yapmadım, dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum, bunların olmasını istemezdim. Sandığım kadar yetkin değilmişim" demişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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