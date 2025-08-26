Fuat Çapa: Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından, iç sahada oynanacak rövanş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

30 bin taraftarın önünde mutlak galibiyet için sahada olacaklarını belirten Fuat Çapa, “2-1’lik skorun ardından içeride alacağımız 1-0’lık bir galibiyetin maçın seyrini tamamen değiştireceğini biliyoruz. Böyle bir skor bize psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu yüzden umutluyuz. Taraftarımızın gücünü son iki sezonda çok net bir şekilde hissettik. İlk sezon ligde kalarak, geçtiğimiz sezon ise üçüncülüğe kadar yükselmemizde onların çok büyük desteği oldu. Bu birliktelik çok güzel bir şekilde oluştu. Perşembe günü de mutlaka yanımızda olacaklardır, bundan en ufak bir şüphem yok” diye konuştu.

‘AVRUPA GRUPLARINA KALMAK SADECE ŞEHRİMİZİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN DE İSTEĞİ VE BEKLENTİSİDİR’

Kırmızı-beyazlı taraftarların önünde galip gelerek gruplara kalmak istediklerini söyleyen Fuat Çapa, “Panathinaikos deplasmanındaki oyunumuzdan gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Performansımız bizi tatmin etti ama skor olarak üzdü. Bireysel hatalardan dolayı yediğimiz gollerin şekli bizi gerçekten üzdü. Yine de deplasmandan 2-1’lik bir mağlubiyetle dönmek bizim için umut veren bir sonuç oldu. Şimdi ise iç sahada, taraftarımızın önünde oynayacağız. Avrupa maçları için uzun yıllardır süren bir özlem ve beklenti var. Taraftarımızın önünde, iç sahada galip gelerek Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Bu sadece bizim takımımızın değil, şehrimizin ve ülkemizin de isteği ve beklentisidir. Bunun sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Hem saha içinde hem de tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olacak. Güzel bir sinerji yakalanacak ve inşallah bu atmosfer sonuca da yansıyacak. Stadyumda, televizyon başında, yurt dışında bize gönül veren insanları mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.