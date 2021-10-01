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Haberler Fiskos Fuat Güner: 150 kişiye biner TL para yollattırdım - Magazin haberleri
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Fuat Güner: 150 kişiye biner TL para yollattırdım

Sanatçı Fuat Güner, pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir yakın dostu sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu açıkladı

Fuat Güner: 150 kişiye biner TL para yollattırdım - Magazin haberleri
"150 kişiye biner TL para yollattırdım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.

Genel kurulda oy kullanan isimlerden Fuat Güner, bu yıl MFÖ olarak 50'nci sanat yıllarını kutlayacaklarını söyledi. Muhabirlerle sohbet eden Güneri, "50'nci yıla özel projelerimiz var. Bizim yerimizi alacak bir grup çıksın isterim ama şu an yok." dedi.

"150 KİŞİYE BİNER TL PARA YOLLATTIRDIM"

Güner, ayrıca pandemi döneminde maddi zorluk çeken birçok müzisyen arkadaşı için para topladığını hatta varlıklı bir arkadaşı sayesinde 150 müzisyene bin liralık yardım desteğinde bulunduğunu anlattı.

Ünlü sanatçı, konuyla ilgili, "Aramızda paralar toplayıp, kendi müzisyen arkadaşlarımıza yolladık. Ben çok zengin bir arkadaşıma, 150 kişi için biner lira para yollattırdım. Hiç olmazsa yani, merhem olsun diye..." dedi.

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