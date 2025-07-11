Fuat Güner'den duygulandıran Özkan Uğur paylaşımı: Koca bir boşluk
MFÖ üyelerinden Fuat Güner, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden arkadaşı Özkan Uğur'u duygusal bir mesajla andı; "2 yıllık yokluğun koca bir boşluk... Hayatımda, sahnede, her yerde..."
Giriş: 11.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:20
Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti. Vefatının üzerinden 2 yıl geçen merhum sanatçı, 4 gün önce ölüm yıl dönümünde anılmıştı.Özkan Uğur
MFÖ müzik grubu üyelerinden Fuat Güner, kaybettiği yakın dostu ve arkadaşı için sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.Özkan Uğur ve Fuat Güner
"YOKLUĞUN KOCA BİR BOŞLUK"
Fuat Güner; "2 yıllık yokluğun koca bir boşluk... Hayatımda, sahnede, her yerde..." ifadelerini kullandı.
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