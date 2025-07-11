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        Haberler Magazin Fuat Güner'den duygulandıran Özkan Uğur paylaşımı: Koca bir boşluk - Magazin haberleri

        Fuat Güner'den duygulandıran Özkan Uğur paylaşımı: Koca bir boşluk

        MFÖ üyelerinden Fuat Güner, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden arkadaşı Özkan Uğur'u duygusal bir mesajla andı; "2 yıllık yokluğun koca bir boşluk... Hayatımda, sahnede, her yerde..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:20
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        "2 yıllık yokluğun koca bir boşluk"
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        Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmişti. Vefatının üzerinden 2 yıl geçen merhum sanatçı, 4 gün önce ölüm yıl dönümünde anılmıştı.

        Özkan Uğur
        Özkan Uğur

        MFÖ müzik grubu üyelerinden Fuat Güner, kaybettiği yakın dostu ve arkadaşı için sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Özkan Uğur ve Fuat Güner
        Özkan Uğur ve Fuat Güner

        "YOKLUĞUN KOCA BİR BOŞLUK"

        Fuat Güner; "2 yıllık yokluğun koca bir boşluk... Hayatımda, sahnede, her yerde..." ifadelerini kullandı.

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        #Fuat Güner
        #özkan uğur
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