Fuhuş hükümlüsü Sean 'Diddy' Combs temyize başvurdu

Fuhuşla ilgili suçlardan hüküm giyen rap şarkıcısı ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, hapishaneden çıkmanın yollarını arıyor. Şarkıcının avukatları temyiz mahkemesine başvurarak, Diddy'nin serbest bırakılmasını istedi. Avukatlar, ayrıca mahkemeden fuhuşa teşvik amacıyla insan taşıma suçundan aldığı iki mahkumiyet kararının da temyiz edilmesini talep etti.

56 yaşındaki Sean 'Diddy' Combs, geçtiğimiz aylarda fuhuşla ilgili iki suçlamadan suçlu bulunmuş ve 50 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. New Jersey'deki düşük güvenlikli bir hapishanede tutulan Combs, seks ticareti ve organize suç örgütü kurma gibi daha ciddi suçlardan beraat etmişti.

"MAHKEME ADALETSİZ DAVRANDI"

Sean 'Diddy' Combs'un avukatları, mahkemenin adaletsiz davrandığını ve büyük ölçüde, beraat ettiği fiillere dayanarak ceza verildiğini savundu. Şarkıcının hukuk ekibi, fuhuş yapmadığı gerekçesiyle Combs'un hükmünün bozulması gerektiğini söylerken; "Doğru yorumlandığında, Combs'un mahkum edildiği gibi ilişkiyi izleme deneyimi için para ödemek 'fuhuş' yapmak anlamına gelmez" diye yazdı.

"İZLEMEK FUHUŞ YAPMAK ANLAMINA GELMEZ"

Sean 'Diddy' Combs'un 'freak-off' denilen seks partilerinin suç teşkil etmediğini savunan avukatlar; "Freak-off'lar ve otel geceleri; kostümler, rol yapma ve sahne ışıklandırması içeren, son derece koreografik cinsel performanslardı ve Combs'la kız arkadaşlarının daha sonra bu amatör pornografiyi izleyebilmesi için kaydedilmişti. Bu tür pornografi üretimi ve izlenmesi, anayasayla korunuyor ve bu nedenle anayasa gereği yargılanamaz" dedi.