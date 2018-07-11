Fujian - Qingdao Hainiu maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Qingdao Hainiu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Fujian 20 puanla 6. sırada, Qingdao Hainiu 19 puanla 8. sırada bulunuyor. Fujian son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Qingdao Hainiu, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 414 kodlu maçı oynayanlar; Fujian galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00.

Fujian son haftadaki Dalian Transcendence müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Qingdao Hainiu, Meizhou Kejia karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Fujian, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Qingdao Hainiu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Qingdao Hainiu, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.