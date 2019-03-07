Japonya merkezli uluslararası teknoloji firması Fujitsu, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye’yi, faaliyette bulunduğu ülkeler listesinden çıkardı. Dünya genelinde 100’ün üzerindeki ülkede yaklaşık 140 bin çalışanı olan ve geçen mali yılında 39 milyar dolarlık konsolide ciro elde eden Fujitsu; Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika pazarlarında servis odaklı büyüme kararı aldığını duyurdu.

Fujitsu’dan konuyla ilgili olarak yapılan resmi duyuruda, “Fujitsu, kaynaklarını hizmet odaklı büyümesini destekleyen EMEIA pazarlarında (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) yoğunlaştıracak. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'dir” denildi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre daha önce EMEIA bölgesi ülkelerinden olarak değerlendirilen Türkiye ise yeni yapılanmada adı verilen ülkeler arasında yer almadı.

OPERASYON 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Konuyla ilgili olarak Fujitsu Türkiye’den aldığımız bilgiye göre Japon şirket, Türkiye ile birlikte 20 ülkede ofisleri aracılığıyla yürüttüğü direkt satış faaliyetlerinden vazgeçerek, distribütör ve iş ortakları kanalıyla satış modeline geçecek. Şirketin yürürlükte olan sözleşmeleri aksatmayacak şekilde planlanan bu çekilme operasyonu adım adım devreye sokulacak. Bu kapsamda Fujitsu Türkiye biriminin faaliyetlerine son verilmesine 1 Nisan itibariyle başlanacak.

ÖNCELİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN PAZARLAR OLACAK

Açıklamada, “EMEIA'daki diğer ülkelerde, Fujitsu kanal odaklı bir modele geçiyor. Fujitsu, bu geçiş sırasında etkilenen çalışanları için sosyal olarak kabul edilebilir çözümler bulmaya kararlıdır. Planlanan önlemler ile ilgili tüm safhalar çalışanları temsil eden kuruluşlarla istişare edilerek hayata geçirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yıllık Ar-Ge harcaması 2.5 milyar doları bulan şirket, “Hizmet odaklı büyümeyi destekleyen EMEIA pazarlarındaki faaliyetlerin yoğunlaştırılması ve diğer EMEIA ülkelerinde ürün ticareti için kanal odaklı bir modele geçiş yapılacaktır. Fujitsu ürün ve ürünle ilgili hizmetler portföyü, EMEIA bölgesinin tamamında kullanıma sunulmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.

‘MALİYETLERİMİZİ DÜŞÜRECEK’

Yeni yapılanmayla ilgili olarak, Fujitsu EMEIA Başkanı Duncan Tait “Operasyon modelimizi geliştirmek için attığımız bu adım ile Fujitsu'nun hizmet odaklı bir yapıya daha fazla odaklanma imkanı olacak. Yaptığımız operasyonel değişiklikler yapısal maliyetlerimizi düşürmemize yardımcı olacak. Bu kararlarımız ayrıca hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza da uzun vadede sürekli değer katacak” değerlendirmesini yaptı.

Fujitsu’nun Orta Avrupa Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Rupert Lehner ise “Bu dönüşüm, Fujitsu için uzun vadede ürün işine katkıda bulunacak” dedi.

TÜRKİYE’DE 2 OFİSİ VE 100 ÇALIŞANI VAR

Fujitsu, Türkiye’de ise büyük bir bölümü mühendis olan 100 çalışanı ile ülke genelinde 81 ilde 1.5 milyonun üzerinde farklı marka ve modelde cihaza destek veriyor.

Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da ofisi bulunan Japon şirket, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, Ulaştırma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Takasbank, TOBB, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra bankalara da PC, depolama sistemleri, güvenlik ürünleri ve sunucu çözümleri sunuyor.