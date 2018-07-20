Fukuoka - Tokyo Verdy karşılaşma önü

Japonya J2 Lig maçında Fukuoka ile Tokyo Verdy, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Fukuoka 39 puanla 5. sırada, Tokyo Verdy 35 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tokyo Verdy son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; Fukuoka galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Tokyo Verdy galibiyet oranı 3.00. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Fukuoka önceki hafta Tokyo Verdy mücadelesinde 1-0 kazandı.

Tokyo Verdy ise Fukuoka maçında 1-0 yenildi.

Fukuoka, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 12 gol yedi.

Tokyo Verdy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tokyo Verdy, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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