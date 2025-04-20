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        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 1 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 1 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup etti. 83'te Tyrique George ve 90+3. dakikada Pedro Neto'nun golleriyle 1-0'dan geri dönen Chelsea, puanını 57'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı. Fulham ise haftayı 48 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 19:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:20
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        Chelsea, 10 dakikada üç puanı kaptı!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Chelsea oldu.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tyrique George ve 90+3'de Pedro Neto kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Alex İwobi'den geldi.

        MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

        Bu galibiyet ile birlikte Chelsea, puanını 57 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Fulham ise 48 puan ile 9. sırada yer aldı.

        Chelsea, gelecek hafta Everton'u ağırlayacak. Fulham ise küme düşmüş Southampton deplasmanında olacak.

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