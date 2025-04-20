Fulham: 1 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup etti. 83'te Tyrique George ve 90+3. dakikada Pedro Neto'nun golleriyle 1-0'dan geri dönen Chelsea, puanını 57'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı. Fulham ise haftayı 48 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'a konuk oldu. Craven Cottage'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Tyrique George ve 90+3'de Pedro Neto kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Alex İwobi'den geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu galibiyet ile birlikte Chelsea, puanını 57 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Fulham ise 48 puan ile 9. sırada yer aldı.
Chelsea, gelecek hafta Everton'u ağırlayacak. Fulham ise küme düşmüş Southampton deplasmanında olacak.