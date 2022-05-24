Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, Milan'ı dünyaya getirdi. Oğluna kavuşan ünlü oyuncu, "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlunu dünyaya getirdi. 3 kilo 525 gram dünyaya gelen Milan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    "GÜNEŞİMİZ DOĞDU"

    Yarın doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak olan ünlü oyuncu, müjdeli haberi Instagram'dan paylaştı. Zenginer, "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum. Sevginizi ve dualarınızı hissediyorum..." ifadelerini kullandı.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    "ÇOK UZUN İKİ GÜNDÜ"

    Evren de sosyal medya hesabından, "Çok uzun iki gündü. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız... Bu sonsuz mutluluğu herkesin yaşaması dileğiyle..." dedi. Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    "MİLAN YOLA ÇIKTI" DEMİŞTİ

    Fulya Zenginer, hastane odasından paylaşım yapmış ve, "Geliyor... Biliyorum; kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı..." mesajını yayınlamıştı.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    Daha önce, "Oğlunuzun adını neden 'Milan' koydunuz?" sorusuna yanıt veren Zenginer, "Eşimden evlenme teklifini Milano'da almıştım. Bu yüzden böyle bir karar verdim." demişti.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    "OĞLUMU BAKICIYA EMANET EDEMEM"

    Milan için bakıcı tutmayacağını da ifade eden ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    MILANO'DA EVLİLİK TEKLİFİ

    Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer, 1,5 yıldır devam eden ilişkisini 2019'da nikah masasına taşımıştı.
  • Fulya Zenginer anne oldu: Güneşimiz doğdu - Magazin haberleri

    "AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR"

    Ünlü isim, anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

    Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.