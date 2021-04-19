Şu an 52 kilo olduğunu söyleyen oyuncu, bir dönem 47 kilo olduğu belirterek, "O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok" ifadelerini kullandı.

Her zaman spor yaptığını söyleyen Zenginer, "Kendimi fotoşoplayıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok." dedi.