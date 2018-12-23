Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oğlu Aras’ın şarkıcılığa yeteneği olduğunu söylenen Funda Arar, “Evet yeteneği var, çok güzel şarkılar söylüyor. Bazen aynı şarkıyı diline doluyor, haftalarca onu söylüyor” dedi.

Muhabirlerin, “Sizin şarkılarınızı dinliyor mu?” sorusuna şarkıcı, “Benim şarkılarımı acıklı buluyor. Daha eğlenceli şarkılar dinliyor. İleride bol bol annesini dinleyecek” dedi.

Murat Özdemir’in papağına işkence yapmasıyla ilgili konuşan Funda Arar, “Çok kötü bir şey, psikopatlık... Normal insanın yapacağı bir şey değil. Normal bakmıyor zaten adam, bakışından belli” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

2019 yılıyla alakalı dileklerini de dile getiren sanatçı, "Yeni yılda herkese öncelikle sağlık diliyorum. Mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl olsun. Bu yıl insana, kadına hatta hayvanlara bile şiddetin yaşandığı bir yıl oldu. Umuyorum ki 2019 şiddetten uzak bir yıl olur...” dedi.

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