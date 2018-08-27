Cadde'nin haberine göre, Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Şarkıcı, sahnede giydiği kıyafetleri bir daha giymemeye çalıştığını söyleyerek, “Yıllar önce böyle kuralım yoktu. Şimdi sosyal medya olduğu için, giydiğim kıyafetleri bir daha giymemeye özen gösteriyorum. Aylar öncesinde giydiğim elbiseyi yeniden kullanınca, ‘Aynısını giydi’ yazıyorlar. Son zamanlarda kıyafetlerimi vakıflara bağış yaparak değerlendiriyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta Bodrum’da bikinili görüntülenmesine Arar, “Arkadaşlar çekmişler. Ama bazı internet siteleri ‘yakalandı’ diye haber yapmış. Sonuçta hırsızlık yapmadım ki yakalanayım. Herkes gibi masum bir şekilde denize girdim. Suç işleyen insan yakalanır” açıklamasını yaptı.

"SERTAB'I SEVERİM"

Şarkıcı, Sertab Erener’in, ‘Şimdiki şarkıların içi bomboş. 1990’larda romantizm, şiirsellik ve güzel duygular vardı’ sözlerine, geçtiğimiz hafta, “O dönemde de gündelik diyebileceğiniz şarkı sözleri de vardı. İyiydi, kötüydü diyemem” açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Arar, “Sertab’ı çok severim. Tabii ki 90’lı yıllarda çok güzel şarkılar vardı. Orada belirtmek istediğim, bu dönem parçaların daha çok tüketildiğiydi. Üretim fazla olmasına rağmen artık internetten dolayı her şey çabuk tüketiliyor. O yıllarda internet ve sosyal medya olmadığı için albümler uzun süre dinleniyordu” diye konuştu.

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