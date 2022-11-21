Ankara'da eşi Funda'yı 32 kez bıçaklamıştı! Akıl sağlığı raporu istendi -En son haberler

Funda'yı 32 kez bıçaklamıştı! Akıl sağlığı raporu istendi 0:00 / 0:00

AA

Ankara'da, Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık koca Recep Koyuncu için akıl sağlığı raporu istendi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan sanık Koyuncu'nun Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

"BU DURUMA İLİŞKİN TEREDDÜTLERİMİ PAYLAŞTIM"

Eşinin yaklaşık 7 yıl kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle aralarında yakınlaşma olmadığını, buna rağmen çocuk sahibi olduklarını belirten sanık Koyuncu, "Bu duruma ilişkin tereddütlerimi paylaştığımda eşim, 'Aldığın ilaçların etkisiyle birçok şeyi unutuyorsun' diyordu. Ben de ona inanıyordum" dedi.

"ÇOCUĞU DNA TESTİNE GÖTÜRMEMİ İSTEMEDİ"

İlerleyen süreçte eşinin tutumundan şüphelenmesi üzerine çocuğu DNA testine götürmek istediğini ifade eden Koyuncu, "Olay tarihinde bu nedenle tartışmaya başladık, çocuğu götürmemi istemedi. Bu esnada çocuğun babasının benim olmadığımı söyledi. Açıkçası sonrasını hatırlamıyorum, psikolojik tedavi gördüğüm ilaçların etkisiyle ne yaptığımı da bilmiyorum" savunmasını yaptı.

Sanık avukatı Betül Aydede de müvekkilinin kullandığı ilaçların etkisi nedeniyle olay günü yaşanılanları tam olarak hatırlayamadığını öne sürdü.

"HAKSIZ TAHRİK ALTINDA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Aile mahkemesinde görülmesine devam edilen "soybağının reddi" davası sonucunda çocuğun babasının müvekkilinin olmadığının ortaya çıktığını aktaran Aydede, "Olay günü tartışmaya konu olan bu durumu maktulün de dile getirmesi üzerine müvekkilim haksız tahrik altında kalarak eylemi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda müvekkilim lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aile mahkemesinin dosyasına giren DNA tespitinin bir örneğinin istenmesini ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

32 YERİNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede, 7 Ocak'ta Keçiören Şenlik Mahallesi'nde, Funda Koyuncu ile tartışan sanığın daha sonra eşine bıçakla saldırdığı belirtiliyor.

Bu esnada suç aletinin kırılması üzerine sanığın mutfaktan ikinci bıçağı alarak eylemine devam ettiği aktarılan iddianamede, maktulün 32 yerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılıyor. Bu kapsamda, sanık Recep Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.