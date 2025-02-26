Furkan Andıç’tan, Aybüke Pusat’a teknede doğum günü sürprizi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

30 yaşına giren Pusat için Arnavutköy’de bir tekne kiralayan Andıç, ortak arkadaşlarını da davet ederek sevgilisini şaşırttı.

Doğum günü kutlamasından habersiz tekneye gelen Pusat, arkadaşlarını karşısında görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Tebrikleri kabul eden ünlü oyuncu, sevgilisine sarılarak teşekkür etti. REKLAM