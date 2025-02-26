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        Haberler Objektife Takılanlar Furkan Andıç’tan, Aybüke Pusat’a teknede doğum günü sürprizi - Magazin haberleri

        Furkan Andıç’tan, Aybüke Pusat’a teknede doğum günü sürprizi

        Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat için Arnavutköy'de bir tekne kiralayarak sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:57
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        Sevgiliye teknede sürpriz kutlama
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

        30 yaşına giren Pusat için Arnavutköy’de bir tekne kiralayan Andıç, ortak arkadaşlarını da davet ederek sevgilisini şaşırttı.

        Doğum günü kutlamasından habersiz tekneye gelen Pusat, arkadaşlarını karşısında görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Tebrikleri kabul eden ünlü oyuncu, sevgilisine sarılarak teşekkür etti.

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        Kutlama öncesinde sahilde elinde poşetlerle görüntülenen Furkan Andıç, "Güzel bir kutlama yapacağız. Sevgilimin doğum gününü kutlayacağız" diyerek heyecanını dile getirdi.

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        #furkan andıç
        #Aybüke Pusat
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