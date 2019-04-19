Herkes Furkan için seferber oldu

Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, evlerinin önünde 20 dakika içerisinde sırra kadem bastı. Aile kendi imkanlarıyla Furkan'ı bulamayınca, cami minaresinden anons yapılarak küçük çocuğun kaybolduğu duyuruldu. Köylüler de Furkan Yiğit'i bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, Jandarma ile Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı ekip, bölgeye gönderildi. Aynı gün saat 19.00 sıralarına başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına saat 01.30'da ara verildi.

İZ VE KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA



Dün günün erken saatlerine yeniden başlatılan arama çalışmalarına 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu, 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 16 AFAD personeli katıldı. AFAD ekipleri kar suları nedeniyle yükselen Kocasu'da botlarla, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de, iz ve kadavra köpekleriyle bölgede Furkan’ı aradı.

EVLER, AHIRLAR KONTROL EDİLİYOR



Gece yarısı ara verilen Furkan'ı arama çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Furkan kaybolmasıyla ilgili tüm ihtimaller değerlendirilirken, köydeki evler, ahırlar ve eklentileri tek tek kontrol ediliyor, çevredeki dağlık bölgeler ve arazilerde de arama yapılıyor. Jandarma ekipleri Furkan'ın kaybolduğu ilk günden beri, köy çevresinde sık sık vücut ısısını algılayan drone olan 'sky ranger'ı uçurarak tarama yapıyor.

BABANIN İFADESİNE BAŞVURULDU



Baba Fehim Yiğit'in bilgisine başvuran jandarma ekipleri, çok yönlü araştırma başlattı. Eşinin, geçirdiği kaza nedeniyle hastanede tedavi gören oğlunun yanında kaldığını belirten Fehim Yiğit, bu nedenle Furkan’a da babaannesi Hatmi Sultan ile dedesi Eset Yiğit’in baktığını söyledi. Fehim Yiğit, Kardeşlerimle aynı evde yaşıyoruz. Çocuğumu kapının önüne bıraktım. Bırakınca da kapıyı tıklatarak Furkan'ı bıraktığımı söyledim. Ben daha sonra hayvanların bakımı için ahıra gittim. Furkan benim arkamdan gelmiş. Döndüğümde 7 yaşındaki kızım Zeliha, 'Furkan yok' dedi. Ara sıra evimizin karşısında bulunan mezarlığa giderdi. Mezarlığın alt kısmında bir su var. O akarsu da köyün gidiş kısmında bulunan Kocasu ile birleşiyor. Her yere baktık ama oğlumu bulamadık dedi.



