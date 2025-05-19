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        Haberler Magazin Furkan Kızılay nişanlandı - Magazin haberleri

        Furkan Kızılay nişanlandı

        Oyuncu Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile nişanlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:04
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        'Havuç' nişanlandı
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        'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te evlenme teklifi etmişti.

        4 yıldır aşk yaşayan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

        Furkan Kızılay ile Tutku Yılmaz, bu mutlu günlerine dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

        Furkan Kızılay, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Havuç' karakteriyle tanındı.

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        O DA NİŞANLANDI

        Öte yandan oyuncu Beste Kökdemir de bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile nişanlandı.

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