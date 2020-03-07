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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Furkan Palalı, dün akşam Etiler Tepsi Et isimli mekan çıkışı ünlü kuaför Adem Terzi ile birlikte görüntülendi.

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Palalı, dizi projesinin bittiğini ve yeni projeler ile dijital platformdaki çalışmalarla ilgilendiğini söyledi.

Gazetecilerin "Yeni tarzınızdan sonra sosyal medyada 'Herkül'e benzetildiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna oyuncu, "Yorumları bende okuyorum sarışın ve uzun boylu olduğum için benzetiliyorum" şeklinde cevap verdi.

"DOĞRU OLMAZ"

Televizyonda beğendiği ya da favorileri arasında yer alan birinin olup olmadığı sorulunca Furkan Palalı, "Şimdi tek tek saymak doğru olmaz ama tabi ki çok iyi isimler var" diyerek oradan ayrıldı.