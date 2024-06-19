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        Haberler Magazin Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu tatilde aşka geldi! Sevgilisini öpmelere doyamadı - Ünlülerden tatil kareleri

        Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu tatilde aşka geldi

        Bir süredir aşk yaşayan Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, çıktıkları Bozburun tatilinde aşka geldi. Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'nu öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 07:59 Güncelleme: 19.06.2024 - 08:31
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        Furkan Palalı, bir süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Etüboğlu ile yaz sezonunu açmak için soluğu Bozburun'da aldı.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Furkan Palalı ile Ezgü Eyüboğlu, konakladıkları bir otelin plajında görüntülendi.

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        Ezgi Eyüboğlu'nun kırmızı bikinisini şapka ve güneş gözlüğü ile kombinlemeyi tercih ettiği görüldü.

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        ÖPMELERE DOYAMADI

        Gün boyunca güneşin keyifini Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, aşka geldi. Palalı, Eyüboğlu güneşlenirken yanına gidip onu defalarca öptü.

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        SEVGİLİSİNE PAREOSUNU UZATTI

        Oyuncu çift, görüntülendiklerini fark edince Furkan Palalı, sevgilisine pareosunu uzatıp beline sarmasını istedi.

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        Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu, daha sonra oradan ayrıldı.

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        Güneşlenmeyi yarıda bırakan Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu'nun o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #FURKAN PALALI
        #Ezgi Eyüboğlu
        #Bozburun
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