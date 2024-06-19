Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu tatilde aşka geldi
Bir süredir aşk yaşayan Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, çıktıkları Bozburun tatilinde aşka geldi. Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'nu öpücüklere boğdu
Furkan Palalı, bir süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Etüboğlu ile yaz sezonunu açmak için soluğu Bozburun'da aldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Furkan Palalı ile Ezgü Eyüboğlu, konakladıkları bir otelin plajında görüntülendi.
Ezgi Eyüboğlu'nun kırmızı bikinisini şapka ve güneş gözlüğü ile kombinlemeyi tercih ettiği görüldü.
ÖPMELERE DOYAMADI
Gün boyunca güneşin keyifini Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, aşka geldi. Palalı, Eyüboğlu güneşlenirken yanına gidip onu defalarca öptü.
SEVGİLİSİNE PAREOSUNU UZATTI
Oyuncu çift, görüntülendiklerini fark edince Furkan Palalı, sevgilisine pareosunu uzatıp beline sarmasını istedi.
Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu, daha sonra oradan ayrıldı.