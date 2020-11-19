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Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Fikret Fekeli karakteri ile dahil olan yakışıklı oyuncu Fikret Fekeli merak ediliyor. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde yer alan Furkan Palalı 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? İşte Furkan Palalı'nın biyografisi...

Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir?

Furkan Palalı, ATV'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine Fekeli'nin yeğeni "Fikret Fekeli" karakteri ile başrol oyuncularından biri olarak katılmıştır. Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986, Konya'da doğdu. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel'den tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den karakter oyunculuğu eğitimleri almıştır. Palalı, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

FURKAN PALALI'NIN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

DİZİLER
YılBaslıkRolüNotlar
2010Küçük SırlarArasYardımcı Oyuncu
2010Adını Feriha KoydumModelKonuk Oyuncu
2012Hayat Devam EdiyorGirayYardımcı Oyuncu
2013Son YazArifBaşrol Oyuncusu
2013Aşk Emek İsterDemirBaşrol Oyuncusu
2014KızılelmaMurad AltayBaşrol Oyuncusu
2015Son ÇıkışKenanBaşrol Oyuncusu
2016No 309Onur SarıhanBaşrol Oyuncusu
2018Bir Mucize OlsunYiğit TümerBaşrol Oyuncusu
2019Benim Tatlı YalanımNejat YılmazBaşrol Oyuncusu
2020Bir Zamanlar ÇukurovaFikret FekeliBaşrol Oyuncusu
FİLMLER
YılBaşlıkRolüNotlar
2016Somuncu Baba Aşkın SırrıSomuncu BabaBaşrol Oyuncusu
2017Direniş KaratayMevlanaBaşrol Oyuncusu

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