Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Milli takım maçında sakatlanan ve sarı lacivertli takımın Alanyaspor maçında oynayamayan başarılı orta saha oyuncusu, maçın ertesi günü soluğu eşi ile birlikte alışveriş merkezinde aldı.
Birçok dünyaca ünlü mağazadan alışveriş yapan 39 yaşındaki futbolcu, alışveriş turu sırasında yanına gelen futbolseverleri de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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