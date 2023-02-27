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Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 12 ilde büyük can kayıplarına ve yıkımlara sebep olmuştu. Geçtiğimiz sezon Hatayspor’da görev yapan Gökhan Zan ise Hatay’da ailesiyle birlikte depreme yakalanmıştı. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Zan, bu sefer depremzede çocuklar için yardım istedi.

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  • Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle tüm Türkiye yardım seferberliğine girdi. Depreme ailesiyle birlikte Hatay’da yakalanan futbolcu Gökhan Zan’da depremzede çocuklar için yardım çağrısında bulundu.
  • Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

    Depreme Hatay'da yakalanan Gökhan Zan, elim olayın gerçekleştiği günden beri bölgeden paylaşımlar yaparak yardım çağrılarında bulunuyor.
  • Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

    Bu kez depremzede çocuklar için bir çağrıda bulunan Zan, şu sözlere yerdi; "Sokaktaki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyorlar, lütfen bize ulaştırabilirseniz çocuklarımızı mutlu etmiş olursunuz."
  • Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

    DEPREM ANINI BÖYLE ANLATMIŞTI

    Gökhan Zan daha önce deprem anında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti;

    ”Ben 9. kattaydım. Zihinsel engelli kardeşim, annem ve eşim vardı. Uyuyorduk. Bir anda eşimle uyandık. Pozisyonumuzu almaya çalıştık. Annem ve kardeşim odamıza geldi. Herkes panik halindeydi. Sakin kalmaya ve yatak başında pozisyon almaya çalıştık. Deprem yavaş başladı, uyandırdı, sonra yavaşladı. Sonra durdu. Durur gibi oldu ve pik yaptı. Yıkılana kadar durmadı. Kaderimize razı kaldık. Yıkılması lazım dedik.
  • Futbolcu Gökhan Zan’dan yardım çağrısı! Depremzede çocuklar için sosyal medya hesabından duyurdu!

    Binamızın yıkılmasını bekledik. Aklımdan başka bir şey geçmiyordu. Binanın ayakta kalması normal değil dedim. 1.5 dakikanın üstünde bir süreydi. Bitmedi. Çok uzundu. O anda iç duvarlar patladı. Kardeşimi sırtıma aldım. Direkt evden çıktık pijamalarımızla, deprem durunca. Her taraf karanlıktı."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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