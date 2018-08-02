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Üç yaşında bir çocuk annesi olan Yolanthe kalçasının açıkta olduğu fotoğrafı; “Yaptığın şey değil nasıl yaptığın… Gördüğün gibi değil ona nasıl baktığın… Hayatın böyle değil onu nasıl yaşadığın…” notuyla paylaştı. Yolanthe’nin bu cesur karesine yapılan yorumlardan Türkçe yorumlardan biri şu şekilde oldu: ‘Snaijder bu pozunu gördü mü yenge?’