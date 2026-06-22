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        Futbolda lisanslı kulüp sayısı 27'ye çıktı

        Profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Futbolda lisanslı kulüp sayısı değişti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

        Lisanslarla ilgili ikinci kez toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

        Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için para cezası keserek ikinci bir 30 günlük ek süre tanıdı.

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        Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı ilk değerlendirmelerinde Süper Lig'den Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor, Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor, Turkcell Kadın Süper Ligi'nden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına UEFA lisansı vermişti.

        Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK, Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'nin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

        Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 27'ye yükselmiş oldu.

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