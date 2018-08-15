Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türk futbolunun efsane isimleri Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, Adıyaman'da gençlerle buluştu.

Eski futbolcu Ali Gültiken, Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen programda, "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesinin kendileri açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, bu çalışmanın içinde olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Hayatın içerisinde çeşitli yollardan geçildiğini anlatan Gültiken, "Hiçbir şey sonsuz değil. Hayatta iyi model oluşturabilmek çok önemli şeydir. Yaşananlardan ders almak gerekmektedir. Hayatın bir felsefesi var, o da asla pes etmemektir. Size bunu tavsiye ediyorum." dedi.

Ergün Penbe ise futbola 10 yaşında başladığını belirterek, futbolda başarılı olmak için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

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