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'G7 10 yılda 10 trilyon dolar yatırım yapmalı'

İngiltere'de hazırlanan bir raporda, G7 ülkelerinin, sürdürülebilir ekonomik toparlanma için 10 yılda 10 trilyon yatırım yapması gerektiği öne sürüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın isteği üzerine hazırlanan raporda söz konusu öneriyi yapan London School of Economics ekonomi profesörü Nicholas Stern, "Sıfır emisyonlu ve iklim değişikliklerine dayanaklı bir dünyaya geçiş, bu zamanın en büyük ekonomik ve ticari fırsatını sunuyor" görüşünü paylaştı

'G7 10 yılda 10 trilyon dolar yatırım yapmalı'
Reuters

G7 ülkelerinin COVID-19 aşılarına öncelik verecek ve iklim değişikliğini yavaşlatmak üzere enerji dönüşümünü destekleyecek bir toparlanma için 10 yıllık süreçte toplam 10 trilyon dolar yatırım yapması gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın isteği üzerine hazırlanan raporda, London School of Economics'te ekonomi profesörü Nicholas Stern'ün, G7 ülkelerinin gelecek 10 yıl içinde yıllık yaklaşık 1 trilyon ek yatırım yapması ve yatırımın kalitesini artırması gerektiğine yönelik önerisi yer aldı.

Stern, Batı'nın en zengin ekonomilerinin küresel ekonomide gerçek bir değişim yapabilmesi için G7'nin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Stern raporda, "Sıfır emisyonlu ve iklim değişikliklerine dayanaklı bir dünyaya geçiş, bu zamanın en büyük ekonomik ve ticari fırsatını sunuyor" dedi.

1975'te OPEC'in petrol ambargosu gibi krizleri görüşmek için kurulan dünyanın gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan G7 grubu, günümüzün en büyük tehdidi olarak gördükleri Çin, Rusya, iklim değişikliği ve koronavirüs salgını üzerine görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da, Boris Johnson'ın başkanlık edeceği ve İngiltere'nin Cornwall kentinde 11-13 Haziran'da gerçekleşecek G7 zirvesine katılması bekleniyor.

Öte yandan, G7 grubunun, özellikle gelişmemiş ülkelere aşı dağıtımını sağlamak için kurulan COVAX aşı programındaki 20 milyar dolarlık açığı da kapatarak, dünya genelinde aşının dağıtımının zamanında yapıldığından emin olması gerektiği kaydedildi.

Rapora göre, G7 tüm fosil yakıt teşviklerini en geç 2025'e kadar sonlandırmalı, yurtdışında fosil yakıt yatırım desteğini sona erdirmeli, enerji dönüşümüne öncülük etmeli ve en az yüzde 21'lik bir kurum vergisi getirmeyi gözden geçirmeli.

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