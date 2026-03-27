        Haberler Spor Futbol Gabriel Sara ilki yaşadı: Fransa, Brezilya'yı devirdi! - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara ilki yaşadı: Fransa, Brezilya'yı devirdi!

        N'Golo Kanteli Fransa, Ederson ve Sara'nın oynadığı Brezilya'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu ve Brezilya milli takımının formasını ilk kez giymiş oldu.

        Giriş: 27.03.2026 - 01:21 Güncelleme:
        Gabriel Sara ilki yaşadı!

        FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Brezilya ile Fransa karşı karşıya geldi. ABD'nin Boston şehrinde yer alan Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 2-1'lik skorla kazandı.

        Fransa, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin 32. dakikadaki golüyle önde kapattı. Maviler, 55. dakikada Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hugo Ekitike, 65. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Gleison Bremer'in 78. dakikadaki golüyle Brezilya, farkı 1'e indirdi ve maçın skorunu tayin etti.

        KANTE VE EDERSON OYNADI

        Fenerbahçeli kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer Fenerbahçeli N'Golo Kante ise 58. dakikada Tchouameni'nin yerine Fransa'da oyuna girdi.

        GALATASARAYLI SARA, İLK KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ

        Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu ve Brezilya milli takımının formasını ilk kez giymiş oldu.

