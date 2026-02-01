Gabriel Sara: Takımımla gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNARKEN DE GOL ATAMADIĞIM OLDU"

Osimhen ve Icardi'den övgüyle bahseden Sara, "İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER

Takıma katılan yeni transferler için de konuşan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldiler ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." dedi.