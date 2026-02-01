Habertürk
        Gabriel Sara: Takımımla gurur duyuyorum

        Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

        Giriş: 01.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:00
        "Takımımla gurur duyuyorum"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Maça odaklandıklarını dile getiren Sara, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

        "ÇOK İYİ OYNARKEN DE GOL ATAMADIĞIM OLDU"

        Osimhen ve Icardi'den övgüyle bahseden Sara, "İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

        YENİ TRANSFERLER

        Takıma katılan yeni transferler için de konuşan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldiler ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." dedi.

