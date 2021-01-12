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Gabriel Torje ve Taha Yalçıner, Bandırmaspor'da

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor kadrosuna önemli iki takviye yaptı. Bordo beyazlılar Rumen futbolcu Gabriel Torje ve Taha Yalçıner ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Gabriel Torje ve Taha Yalçıner, Bandırmaspor'da

Bonservisi elinde olan Gabriel Torje kariyerinde Dinamo Bükreş, Udinese, Granada, Espanyol, İttifak Holding Konyaspor, Ankaraspor, Terek Grozny, Demir Grup Sivasspor ve Larissa formaları giydi. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Romanya Milli Takımı'yla çıktığı 55 maçta 12 gol attı. Torje'nin Süper Lig'de 86 maçta 11 gol, 12 asisti bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu Taha Yalçıner de sezonun ikinci yarısında Royal Hastanesi Bandırmaspor forması giyecek. Kariyerinde Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor ve son olarak Akhisarspor'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 57 maçta 20 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

Kadrolarına iki önemli isim kattıklarını belirten Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, ''Sezonun ilk yarısında koronavirüse yakalanan oyuncular ve sakatlıklardan dolayı sıkıntılı süreçler geçirdik. İkinci yarı daha zor geçecek. Bu yüzden kadromuza iki önemli oyuncu kattık. Torje, İtalya ve İspanya liglerinde kendini kanıtlamış bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz yüksek. Takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Taha Yalçıner de gerek Süper Lig gerekse TFF 1'inci Lig'de oynadığı takımlarda önemli katkılar vermiş bir oyuncu. Mevcut kadromuz Gabriel Torje ve Taha Yalçıner'in katılımıyla daha güçlü oldu'' dedi.

Antalya Belek'te kamp yapan Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

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