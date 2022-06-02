Galata'da kendini yakan genç hayatını kaybetti

İHA

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi.

İHA'nın haberine göre, bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Görenleri şoke eden olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

HASTANEDEN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE AİLESİNİ ARAYIP "KENDİMİ YAKACAĞIM" DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavisi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayıp “kendini yakacağım” dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.